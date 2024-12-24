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Александрия проводит голосование за лучшего игрока месяца
Всего три кандидата
fco.com.ua
"Александрия" начала голосование за лучшего игрока команды по итогам декабря.
На эту награду претендуют три исполнителя. Это нападающий Александр Филиппов, хавбек Александр Калюжный и защитник Александр Мартынюк.
Проголосовать за своего фаворита можно в телеграм-канале "Александрии". Голосование закончится 26 декабря в 12:00.
Напомним, "Александрия" ушла на зимний перерыв на 2-м месте в Украинской Премьер-лиге, имея в своем активе 38 пунктов.
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Источник:ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
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