Александрия проводит голосование за лучшего игрока месяца

"Александрия" начала голосование за лучшего игрока команды по итогам декабря.

На эту награду претендуют три исполнителя. Это нападающий Александр Филиппов, хавбек Александр Калюжный и защитник Александр Мартынюк.

Проголосовать за своего фаворита можно в телеграм-канале "Александрии". Голосование закончится 26 декабря в 12:00.

Напомним, "Александрия" ушла на зимний перерыв на 2-м месте в Украинской Премьер-лиге, имея в своем активе 38 пунктов.