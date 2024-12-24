  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Александрия проводит голосование за лучшего игрока месяца
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Александрия проводит голосование за лучшего игрока месяца

Премьер-лига

Всего три кандидата

Александрия проводит голосование за лучшего игрока месяца

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" начала голосование за лучшего игрока команды по итогам декабря.

На эту награду претендуют три исполнителя. Это нападающий Александр Филиппов, хавбек Александр Калюжный и защитник Александр Мартынюк.

Проголосовать за своего фаворита можно в телеграм-канале "Александрии". Голосование закончится 26 декабря в 12:00.

Напомним, "Александрия" ушла на зимний перерыв на 2-м месте в Украинской Премьер-лиге, имея в своем активе 38 пунктов.

Читайте такжеЛегионер Александрии оценил шансы команды пробиться в еврокубки
По теме
yellow-arrow
Сопко: Пока что Шовковский идет хорошим курсом. В УПЛ Динамо играет практически без ошибок
yellow-arrow
Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
yellow-arrow
Левый Берег просит болельщиков придумать имя для клубного талисмана
ФК Александрия Иван Калюжный Александр Филиппов Александр Мартынюк
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ФК Олександрія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости