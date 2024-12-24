Лидер Зари определился, где продолжит карьеру

Полузащитник "Зари" Денис Антюх продолжит карьеру в Первой лиге. Он присоединится к "Металлисту 1925". Об этом утверждает известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"Насколько я понимаю, Денис Антюх переходит в "Металлист 1925". Там сейчас денег не жалеют, создают хорошие условия контрактов. Скорее всего, он продолжит карьеру именно там", - сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Добавим, что "Металлист 1925" тренирует хорошо знакомый Антюху Патрик ван Леувен.

Ранее сообщалось, что "Заря" отстранила Антюха от матчей первой командой из-за отказа продлевать контракт. Последний раз он выходил на поле 20 октября в матче против "Кривбасса" (0:1). В нынешнем сезоне он успел провести 10 поединков и оформить пять ассистов.