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Лидер Зари определился, где продолжит карьеру

Премьер-лига

Денис Антюх сменит "Зарю" на Первую лигу

Лидер Зари определился, где продолжит карьеру

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Полузащитник "Зари" Денис Антюх продолжит карьеру в Первой лиге. Он присоединится к "Металлисту 1925". Об этом утверждает известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.

"Насколько я понимаю, Денис Антюх переходит в "Металлист 1925". Там сейчас денег не жалеют, создают хорошие условия контрактов. Скорее всего, он продолжит карьеру именно там", - сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.

Добавим, что "Металлист 1925" тренирует хорошо знакомый Антюху Патрик ван Леувен.

Ранее сообщалось, что "Заря" отстранила Антюха от матчей первой командой из-за отказа продлевать контракт. Последний раз он выходил на поле 20 октября в матче против "Кривбасса" (0:1). В нынешнем сезоне он успел провести 10 поединков и оформить пять ассистов.

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1 голосов
Источник:
Циганик LIVE
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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best climate (Одесса)
24.12.2024 в 11:28
Да деньги деньгами только есть закономерность когда очень редкие персонажи добивались чего то большего чем в Заре в целом теряют позиции форму потом квалификацию и через каких то пару лет предстают бледной тенью от того что было
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Комментарии 1
best climate (Одесса)
24.12.2024 в 11:28
Да деньги деньгами только есть закономерность когда очень редкие персонажи добивались чего то большего чем в Заре в целом теряют позиции форму потом квалификацию и через каких то пару лет предстают бледной тенью от того что было
Ответить
0
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