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Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
Денис Антюх сменит "Зарю" на Первую лигу
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Зари" Денис Антюх продолжит карьеру в Первой лиге. Он присоединится к "Металлисту 1925". Об этом утверждает известный украинский комментатор и журналист Игорь Цыганык.
"Насколько я понимаю, Денис Антюх переходит в "Металлист 1925". Там сейчас денег не жалеют, создают хорошие условия контрактов. Скорее всего, он продолжит карьеру именно там", - сказал Цыганык в эфире своего YouTube-канала.
Добавим, что "Металлист 1925" тренирует хорошо знакомый Антюху Патрик ван Леувен.
Ранее сообщалось, что "Заря" отстранила Антюха от матчей первой командой из-за отказа продлевать контракт. Последний раз он выходил на поле 20 октября в матче против "Кривбасса" (0:1). В нынешнем сезоне он успел провести 10 поединков и оформить пять ассистов.
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