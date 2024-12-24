Александр Бабич: В ворота Черноморца "ставили" сомнительные или безосновательные пенальти

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич в эксклюзивном интервью корреспонденту UA-Футбол подытожил выступление его команды в осенней части сезона-2024/25.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

- Как отреагировали, когда в конце июня вам поступило предложение покинуть Болгарию и во второй раз стать у руля одесской команды? - с этого вопроса начался наш разговор.

- Нормально. Пообщавшись с женой, было принято решение возвращаться в Украину.

- Из состава прошлого сезона на момент вашего прихода в команде было только 6-7 футболистов. Тот факт, что в срочном порядке нужно было формировать новый "Черноморец" вас не пугал?

- Нет, не пугал - это сто процентов. Я понимал, что будет трудно и что надо будет собирать команду фактически заново. Учитывая это обстоятельство, заранее прогнозировалось, что будут спады, которые обязательно скажутся на результатах команды. На эту тему мы как раз и разговаривали с руководителями клуба.

- Летом и в начале осени в команде появилось более двадцати футболистов. Разочарований в течение осенней части сезона по тем или иным игрокам было много?

- Да, они случались. У нас образовалась новая команда и все футболисты, которые нам помогли - кто-то в тренировочном процессе, кто-то в официальных матчах - собирались в оперативном порядке. Понятно, что есть игроки, которые раскрылись, а есть такие, которые не совсем часто выходили на поле в календарных поединках сезона-2024/25. В то время, когда мы собирали команду, главная потребность, как я уже сказал, заключалась в том, чтобы сделать это максимально быстро. Это нам удалось. Другое дело, что не все из приглашенных в "Черноморец" ребят сумели раскрыть свой потенциал.

- В течение осеннего этапа чемпионата в составе ни разу не появились Михаил Хромей и Евгений Янович. Они не оправдали ваших надежд?

- Могу сказать о них вот что. Во-первых, они являются молодыми футболистами. Во-вторых, мы любим работать с молодежью. Хотя надо понимать, что молодежь должна на сто процентов отдаваться в тренировочном процессе. Но как бы там ни было, шансы у обоих футболистов были. И Хромей, и Янович играли в кубковом матче с "Карпатами". Уже тогда мы давали возможность ребятам себя проявить, чтобы сделать выводы, на кого мы можем рассчитывать сейчас, а на кого - нет.

- В ходе чемпионата было видно, что ваш тренерский штаб пытается найти оптимальное сочетание игроков. Когда удалось окончательно определиться с основной обоймой исполнителей?

- Под конец осеннего этапа чемпионата. Тогда мы понимали, что и как. Однако время от времени вмешивались те или иные обстоятельства, которые путали нам все карты. Бывало, что тот или иной футболист, на которого мы рассчитывали как на основного, выходил из строя из-за какого-то повреждения, микротравмы или болезни. Это и не позволяло нам их использовать. Поэтому вариант нашего оптимального состава мы понимаем процентов на 80.

- В разгар осени у "Черноморца" была серия из четырех беспроигрышных матчей, что позволило подняться в середину турнирной таблицы. Тогда одесские болельщики с оптимизмом смотрели в ближайшее будущее, однако после этого команду как будто кто-то сглазил: шесть поражений в шести матчах. С чем это связываете - физической усталостью или роковым стечением обстоятельств?

- Я понимаю, что нужно было сделать, чтобы максимально быстро построить команду. И мы это делали. Как я уже отмечал, мы осознавали, что спад в игре будет неизбежным. Анализ выступлений в осенней части сезона показал, что физическое состояние сказалось. Ведь каждый игрок имел разную готовность. И стечение обстоятельств тоже сказалось: где-то не назначались пенальти в чужие ворота, а где-то наоборот - "ставили" их в наши ворота. Бывало, что за каждую или единственную ошибку в игре нас наказывал соперник. Но как бы там ни было, но я считаю, что в плане тактики мы подготовились хорошо, а вот "физики", повторюсь, немного не хватало. Не хватало и сыгранности в разных линиях, что также накладывало отпечаток на достижение положительного результата. Далеко ходить за примером не надо: последний перед отпуском матч с "Зарей". Детская ошибка - и нам забивают.

- Вы не раз жаловались на судейский фактор. Уже подсчитали, во скольких матчах "Черноморец" по этой причине недобрал баллов?

- Ошибки арбитров были в шести матчах. В наши ворота "ставили" сомнительные или безосновательные пенальти, а вот когда порой возникала похожая ситуация у ворот нашего соперника, то они не назначались. Но это никому не интересно. Нужно выходить и играть - и против судей, и против команды-соперницы. И мы это доказывали - в частности, в матче с "Рухом". Я понимаю, что сейчас кто что бы ни говорил, правды мы не услышим.

- Как часто по ходу игры приходилось менять тактическую схему?

- Бывало такое, да. В 5-6 матчах мы перестраивались. И я доволен, что ребята понимают, как мы можем перестроиться по ходу игры. Это плюс как для нашей команды, так и возможность ставить определенные задачи перед соперником.

- Чего не хватает нынешнему "Черноморцу"?

- Прежде всего, я однозначно понимаю, что нам нужно качество в атаке. Есть моменты, по которым мы добавляем в количестве ударов по технико-тактическим действиям, добавляем по кроссам. А вот качества в атаке нам не хватает. Плюс не хватает продуманных и взвешенных действий в центральной части поля, где квалифицированный игрок мог бы выполнять роль некоего дирижера. Он должен быть способен в случае необходимости или ускорить игру, или же наоборот - взять мяч под контроль. Поэтому не хватает спокойствия и солидности в атаке.

- На клуб недавно был наложен трасферный бан. Проблема, которая измеряется 100 тысячами условных единиц...

- Да, если я правильно понимаю, то "плюс-минус" именно такая сумма фигурирует. Поэтому руководители клуба в этом направлении сейчас работают и должны данный вопрос решить.

- Определились ли вы вместе с коллегами по тренерскому штабу, кого из футболистов болельщики не увидят в весенней части чемпионата в составе "Черноморца"?

- Конечно, есть футболисты, с которыми мы хотим работать дальше и помогать друг другу. Как и есть те, кто будет искать себе другие варианты. Однако не будет такого, что команду оставят 8-10 игроков основного состава. Нет. Это коснется лишь тех, кто мало играл или редко выходил на футбольное поле. Хотя шансы были у каждого.

- Как думаете, вернутся ли в "Черноморец" легионеры, учитывая особенности войны и проблемы финансового характера?

- Я думаю, что все вернутся (их в команде семеро - нигериец Кингсли Аниагбосо, босниец Владимир Арсич, словенец Йон Шпорн, гамбиец Мозес Жаржу, грузин Лука Лацабидзе, бразильцы Кайо Гомес и Жоао Нето - прим. авт.) Мы постоянно с ними на связи, ведь у каждого из легионеров есть свои агенты. Иностранных футболистов у нас не настолько много, к тому же, у каждого из футболистов есть действующий контракт. А тот факт, что большую часть зимней подготовки "Черноморец" проведет в Турции, в вопросе безопасности является сверхважным.

- Сейчас болельщики в ожидании: что ждет "Черноморец" в ближайшем будущем. Что можете сказать по этому поводу, учитывая слухи о возможной смене владельца?

- Во-первых, хочу поблагодарить болельщиков - как за похвалу, так и за критику. Всем хочу сказать, что "Черноморец" продолжает жить - и это стопроцентно. Команда сформирована, нужно лишь усилить три-четыре позиции. Есть и футболисты, поэтому дальше мы готовы выполнять соответствующие турнирные задачи. А что касается продажи или не продажи клуба, то мы уже давно знаем, что "Черноморец" каждый год кто-то "продает" и кто-то "покупает". Поэтому вопрос о купле-продаже скорее к руководителям клуба, а не ко мне. Подобные вещи не в моей компетенции.

Все фото - UA-Football