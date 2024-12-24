Кампуш: Заслужили обыграть Динамо хотя бы один раз

Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш проанализировал два матча против "Динамо" в декабре.

– Как оцените матчи с "Динамо" (Киев) в декабре? В первом поединке была зафиксирована ничья 0:0, а во второй встрече динамовцы на своем поле победили 3:0.

– Считаю, что мы провели первую игру очень хорошо и, по моему мнению, заслужили победу. Второй матч был другой историей, мы начали хорошо, но пропустили гол первыми, и это повлияло на нашу команду и определило ход игры после этого, - отметил футболист.

Отметим, что "Александрия" занимает второе место турнирной таблицы УПЛ и на 5 очков отстает от лидирующего "Динамо".