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Кампуш: Заслужили обыграть Динамо хотя бы один раз
Клубы встречались дважды в декабре
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш проанализировал два матча против "Динамо" в декабре.
– Как оцените матчи с "Динамо" (Киев) в декабре? В первом поединке была зафиксирована ничья 0:0, а во второй встрече динамовцы на своем поле победили 3:0.
– Считаю, что мы провели первую игру очень хорошо и, по моему мнению, заслужили победу. Второй матч был другой историей, мы начали хорошо, но пропустили гол первыми, и это повлияло на нашу команду и определило ход игры после этого, - отметил футболист.
Отметим, что "Александрия" занимает второе место турнирной таблицы УПЛ и на 5 очков отстает от лидирующего "Динамо".
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