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Кампуш: Заслужили обыграть Динамо хотя бы один раз

Премьер-лига

Клубы встречались дважды в декабре

Кампуш: Заслужили обыграть Динамо хотя бы один раз

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш проанализировал два матча против "Динамо" в декабре.

– Как оцените матчи с "Динамо" (Киев) в декабре? В первом поединке была зафиксирована ничья 0:0, а во второй встрече динамовцы на своем поле победили 3:0.

– Считаю, что мы провели первую игру очень хорошо и, по моему мнению, заслужили победу. Второй матч был другой историей, мы начали хорошо, но пропустили гол первыми, и это повлияло на нашу команду и определило ход игры после этого, - отметил футболист.

Отметим, что "Александрия" занимает второе место турнирной таблицы УПЛ и на 5 очков отстает от лидирующего "Динамо".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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