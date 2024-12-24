Премьер-лига
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Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами
Все одного возраста
"Полесье" успешно завершило сделки с подписанием трех легионеров. Об этом информирует ТаТоТаке.
По информации источника, новичками житомирского клуба стали:
- албанский правый защитник Анди Хадрой (25 лет, "Партизани")
- израильский полузащитник Офек Битон (25 лет, "Хапоэль" Иерусалим)
- еще один израильтянин - инсайд Томер Юсефи (25 лет, "Хапоэль" Беершева)
Контракты с новоиспеченными футболистами "волков" подписаны сроком на 2-3 года.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
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жека-киев (биг виладж)
24.12.2024 в 13:41
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