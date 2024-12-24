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Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами

Премьер-лига
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Все одного возраста

Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами

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"Полесье" успешно завершило сделки с подписанием трех легионеров. Об этом информирует ТаТоТаке.

По информации источника, новичками житомирского клуба стали:

  • албанский правый защитник Анди Хадрой (25 лет, "Партизани")
  • израильский полузащитник Офек Битон (25 лет, "Хапоэль" Иерусалим)
  • еще один израильтянин - инсайд Томер Юсефи (25 лет, "Хапоэль" Беершева)

Контракты с новоиспеченными футболистами "волков" подписаны сроком на 2-3 года.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
24.12.2024 в 13:41
Якийсь дикий розводняк. Гравці з посередніх клубів, слабеньких чемпіонатів.При тому їм по 25!, це не молодь, яка може править. Правий захисник, замість Тейлора? Замість гравця збірної Михайличенко, чи молодіжки Смолякова?2 атакувальні єврея, один не забив нічого, інший з серпня на банці.. Цирк
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
24.12.2024 в 13:41
Якийсь дикий розводняк. Гравці з посередніх клубів, слабеньких чемпіонатів.При тому їм по 25!, це не молодь, яка може править. Правий захисник, замість Тейлора? Замість гравця збірної Михайличенко, чи молодіжки Смолякова?2 атакувальні єврея, один не забив нічого, інший з серпня на банці.. Цирк
Ответить
0
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