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"Для всех ребят он, как отец". Легионер Кривбасса считает Вернидуба топовым тренером
Жан По сказал все, что думает о наставнике команды
Фото: ФК Кривбас
Ивуарийский полузащитник "Кривбасса" Жан По высказался о работе под руководством главного тренера команды Юрия Вернидуба.
"Юрий Вернидуб - это топовый специалист который ценит игроков с характером, побуждает выходить за пределы своих возможностей. Если слушать его советы, ты сможешь достичь настоящих вершин и стать топовым футболистом.
Для всех ребят он, как отец, к которому всегда можно прийти за советом. Отдельно хочу поблагодарить Юрия Николаевича за его теплое отношение к нам - легионерам, ведь во время войны он много общается с нами, создает спокойную атмосферу в коллективе, делает все, чтобы мы чувствовали себя в безопасности. Я очень ценю его", - отметил футболист.
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