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Центрбек Александрии: Я нахожусь в наивысшей точке своей карьеры
Есть потенциал и для дальнейшего развития
Олександрія
Защитник "Александрии" Мигел Кампуш доволен своим первым годом выступлений в украинской Премьер-лиге.
- На портале статистики Transfermarkt вы подорожали на 300 тысяч евро после обновлений. Сейчас ваша цена 800 тысяч евро, почти миллион. За почти год игры за "Александрию" вы подорожали на 650 тысяч. Довольны ли вы таким прогрессом?
- Очень рад, потому что это признаки того, что я на правильном пути.
- Что вызвало ваш прогресс? Возможно, хет-трик в ворота "Карпат" сыграл свою роль?
- Главная причина - команда! Если бы мы не имели таких результатов, то любому игроку было бы очень сложно выделиться. Конечно, тот момент был необычным и особенно для защитника, но он не имел бы такого влияния, если бы команда не была в верхней части таблицы.
- В рейтинге самых дорогих футболистов УПЛ вы занимаете 75-е место. Также вы занимаете 240 место среди португальских футболистов. Есть ли новая цель, которой вы хотите достичь в рейтинге Transfermarkt?
- Я даже не знал об этом. Это не то, о чем я думаю, как о своей главной цели. И единственное, на чем я сфокусирован - это развиваться как игрок настолько, насколько это возможно, чтобы я мог помочь команде достичь своих целей. Но, я думаю, что сейчас я нахожусь в наивысшей точке своей карьеры. Моя цель - всегда достигать большего с "Александрией" и развиваться как игрок настолько, насколько я могу, - сказал Кампуш.
Напомним, Кампуш присоединился к "Александрии" в январе 2024 года. В этом сезоне 28-летний защитник забил 4 гола в 13 матчах.
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