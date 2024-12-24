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Левый Берег просит болельщиков придумать имя для клубного талисмана
Маскотом клуба является аист
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Левый Берег" обратился к своим болельщикам, чтобы выбрать имя маскоту. Талисманом киевского клуба является аист.
"Наш символ – сильная и мудрая птица, которая приносит удачу и олицетворяет преданность и дух нашей команды. Аисту нужно достойное и оригинальное имя, которое будет отражать его волевой характер и будет звучать на стадионе вместе с нашими победами", - говорится в сообщении клуба.
Свой вариант можно написать в комментариях в Facebook под постом о маскоте. Сделать это можно до 29 декабря. Также сообщается, что автор имени, которое в итоге будет выбрано для символа, получит подарок от фаншопа "Левого Берега".
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