Еще один украинский клуб отправится на тренировочный сбор за границу

Львовский "Рух" определился со своими планами на межсезонье, касающиеся тренировочного сбора.

Согласно информации от ТаТоТаке, команда Виталия Пономарева собирается в Винниках 9-10 января, где проведет свой первый сбор, на собственной клубной базе. Позже команда отправится за границу.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Уточняется, что 24 января "Рух" отправится на три недели в Словению, где будет проводить подготовку к весенней части сезона в УПЛ. Львовская команда будет базироваться в районе популярного термального курорта Терме Чатеж.

Также известно, что клуб уже запланировал 7-8 спаррингов. Ожидается, что среди потенциальных соперников могут быть местные "Браво" и "Копер". Также среди потенциальных соперников называют такие австрийские команды, как "Штурм", "Амштеттен", "Хартберг" и "Грацер", а также боснийский "Сараево".

Добавим, что "Рух" ушел на зимний перерыв в УПЛ, находясь на седьмом месте в турнирной таблице с 23 очками после 17-ти сыгранных туров.