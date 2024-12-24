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Еще один украинский клуб отправится на тренировочный сбор за границу
Команда в следующем году проведет серьезную подготовку
instagram.com/fc.ruh.lviv
Львовский "Рух" определился со своими планами на межсезонье, касающиеся тренировочного сбора.
Согласно информации от ТаТоТаке, команда Виталия Пономарева собирается в Винниках 9-10 января, где проведет свой первый сбор, на собственной клубной базе. Позже команда отправится за границу.
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Уточняется, что 24 января "Рух" отправится на три недели в Словению, где будет проводить подготовку к весенней части сезона в УПЛ. Львовская команда будет базироваться в районе популярного термального курорта Терме Чатеж.
Также известно, что клуб уже запланировал 7-8 спаррингов. Ожидается, что среди потенциальных соперников могут быть местные "Браво" и "Копер". Также среди потенциальных соперников называют такие австрийские команды, как "Штурм", "Амштеттен", "Хартберг" и "Грацер", а также боснийский "Сараево".
Добавим, что "Рух" ушел на зимний перерыв в УПЛ, находясь на седьмом месте в турнирной таблице с 23 очками после 17-ти сыгранных туров.
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