  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Еще один украинский клуб отправится на тренировочный сбор за границу
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Еще один украинский клуб отправится на тренировочный сбор за границу

Премьер-лига

Команда в следующем году проведет серьезную подготовку

Еще один украинский клуб отправится на тренировочный сбор за границу

instagram.com/fc.ruh.lviv

Новина українською

Львовский "Рух" определился со своими планами на межсезонье, касающиеся тренировочного сбора.

Согласно информации от ТаТоТаке, команда Виталия Пономарева собирается в Винниках 9-10 января, где проведет свой первый сбор, на собственной клубной базе. Позже команда отправится за границу.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Уточняется, что 24 января "Рух" отправится на три недели в Словению, где будет проводить подготовку к весенней части сезона в УПЛ. Львовская команда будет базироваться в районе популярного термального курорта Терме Чатеж.

Читайте такжеНе Мудрика, а Ломаченко. Козловский пояснил, кого он назвал "убогим"

Также известно, что клуб уже запланировал 7-8 спаррингов. Ожидается, что среди потенциальных соперников могут быть местные "Браво" и "Копер". Также среди потенциальных соперников называют такие австрийские команды, как "Штурм", "Амштеттен", "Хартберг" и "Грацер", а также боснийский "Сараево".

Добавим, что "Рух" ушел на зимний перерыв в УПЛ, находясь на седьмом месте в турнирной таблице с 23 очками после 17-ти сыгранных туров.

По теме
yellow-arrow
Сопко: Пока что Шовковский идет хорошим курсом. В УПЛ Динамо играет практически без ошибок
yellow-arrow
Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
yellow-arrow
Левый Берег просит болельщиков придумать имя для клубного талисмана
Рух (Львов)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Андрей Журба
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости