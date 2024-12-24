Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
Шовковский отклонил кандидатуру аргентинца
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Аргентинский форвард, выступающий в клубе из Восточной Европы, был предложен "Динамо" в качестве усиления атакующего звена, утверждает Динамомания.
Но, по данным источника, главный тренер команды Александр Шовковский отклонил его кандидатуру. Среди возможных причин – низкая результативность и потенциальная неадаптированность к тактическим построениям киевлян.
Фамилия аргентинца хранится в секрете, известно лишь, что ему уже 28 лет.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kernoooo (Perth)
24.12.2024 в 13:39
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами
- Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
- Усик с женой уже на пути в Украину. Фото
- "Спасибо, что живы". Российская ракета уничтожила машину хавбека сборной Украины
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- Одноклубник Мудрика оставил жену с двумя детьми ради соблазнительной модели
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1