Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ

Аргентинский форвард, выступающий в клубе из Восточной Европы, был предложен "Динамо" в качестве усиления атакующего звена, утверждает Динамомания.

Но, по данным источника, главный тренер команды Александр Шовковский отклонил его кандидатуру. Среди возможных причин – низкая результативность и потенциальная неадаптированность к тактическим построениям киевлян.

Фамилия аргентинца хранится в секрете, известно лишь, что ему уже 28 лет.