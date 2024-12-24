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Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ

Премьер-лига

Шовковский отклонил кандидатуру аргентинца

Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Аргентинский форвард, выступающий в клубе из Восточной Европы, был предложен "Динамо" в качестве усиления атакующего звена, утверждает Динамомания.

Но, по данным источника, главный тренер команды Александр Шовковский отклонил его кандидатуру. Среди возможных причин – низкая результативность и потенциальная неадаптированность к тактическим построениям киевлян.

Фамилия аргентинца хранится в секрете, известно лишь, что ему уже 28 лет.

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Источник:
Динамоманія
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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kernoooo (Perth)
24.12.2024 в 13:39
Ну и как быстро он бы убежал или был бы таким же хламом как Себальос с Герреро
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Комментарии 1
kernoooo (Perth)
24.12.2024 в 13:39
Ну и как быстро он бы убежал или был бы таким же хламом как Себальос с Герреро
Ответить
0
0

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