Сопко: Пока что Шовковский идет хорошим курсом. В УПЛ Динамо играет практически без ошибок

Известный футбольный эксперт Александр Сопко положительно оценил работу Александра Шовковского во главе киевского "Динамо", а также отметил рулевого "Александрии" Руслана Ротаня.

"В чемпионате Украины я бы отметил на сегодня рост и работу Александра Шовковского и Руслана Ротаня. Шовковского выделю, потому что в УПЛ его команда играет практически без ошибок, лидирует с достаточным отрывом. Особенно, учитывая, что большой тренерской практики у него нет, и он, условно, работает с листа. Работа помощником что-то ему дала, но не сделала Шовковского тренером. Тренера формируют собственные победы, поражения и титулы. Тогда можно говорить и о том, насколько реализовался тренер.

Пока Шовковский в этом плане идет хорошим курсом. Выносим за скобки еврокубки - это отдельный разговор. Шовковский сумел с таким составом, и с несколькими приобретениями, сделать игру команды результативной и более активной. А в начале чемпионата еще и зрелищной", - считает Сопко.