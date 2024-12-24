Суркис: Сейчас общим для всех украинцев желанием является как можно скорее прекращение кровопролитной войны

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис поздравил украинцев с рождественско-новогодними праздниками.

"Уважаемые болельщики, дорогие соотечественники! От себя лично и от имени ФК "Динамо" (Киев) искренне поздравляю вас с наступающими праздниками - Рождеством Христовым и Новым годом!

Вместе с вами мы пережили очередной тяжелый год. Год тяжелой борьбы за право быть украинцами. Несмотря на все сложности и вызовы, которые приходилось нам преодолевать, мы не теряли оптимизма и сохраняли веру в наших Защитников и Защитниц, которые мужественно защищали и продолжают защищать родные земли от беспощадных захватчиков. Только благодаря им мы все имеем возможность заниматься своим любимым делом, каждый день видеть своих родных и близких, а также с уверенностью смотреть в завтрашний день.

В течение года каждый из нас, кто как мог, помогал тем, кто находится на передовой и защищает нас от извергов, которые посягают на нашу с вами независимость. В силу своих возможностей - кто-то финансово, кто-то действиями, кто-то простой молитвой за ребят, мужчин и женщин, чьи жизни каждый день оказываются под угрозой. Со своей стороны мы не останавливались и не будем останавливаться в помощи фронту, нашим мужественным военным, а также незащищенным слоям населения, которые оказались в трудном положении из-за войны и нынешней ситуации в стране.

Каждый раз на Рождество и в Новый год мы загадываем самые заветные желания, и искренне верим, что они обязательно сбудутся. Не ошибусь, если скажу, что сейчас общим для всех украинцев желанием является как можно скорее прекращение кровопролитной войны, чтобы наши Защитники и Защитницы вернулись домой, имели возможность обнять своих родных и близких. Искренне верю, что это время наступит, и в новом 2025 году каждый из нас услышит такие желанные новости.

Здоровья нам всем, семейного уюта, воплощения всех мечтаний, а также возвращения к мирной жизни без ракет, взрывов и укрывательства", - приводит слова Суркиса официальный сайт киевского клуба.