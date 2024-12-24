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Лидер Александрии - о своей результативности: Нет никакого секретного соуса
Все основано на ежедневной работе
Фото: ФК Олександрія
Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш рассказал о том, что помогает ему демонстрировать высокую результативность.
"Секрет в том, чтобы каждый день просыпаться с желанием идти на тренировку и совершенствовать свои навыки, не обращая внимания на погоду, небольшую боль или критику со стороны других людей. Я делаю то, что всегда делал, но с большим опытом и на более высоком уровне. Нет никакого секретного соуса, все основано на ежедневной работе и амбициях стать лучше и достичь большего.
Мое главное вдохновение – это моя семья и будущая семья, которую я хочу вырастить", - отметил Кампуш.
В этом сезоне 28-летний защитник забил 4 гола в 13 матчах за "горожан".
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