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Лидер Александрии - о своей результативности: Нет никакого секретного соуса

Премьер-лига

Все основано на ежедневной работе

Лидер Александрии - о своей результативности: Нет никакого секретного соуса

Фото: ФК Олександрія

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Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш рассказал о том, что помогает ему демонстрировать высокую результативность.

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"Секрет в том, чтобы каждый день просыпаться с желанием идти на тренировку и совершенствовать свои навыки, не обращая внимания на погоду, небольшую боль или критику со стороны других людей. Я делаю то, что всегда делал, но с большим опытом и на более высоком уровне. Нет никакого секретного соуса, все основано на ежедневной работе и амбициях стать лучше и достичь большего.

Мое главное вдохновение – это моя семья и будущая семья, которую я хочу вырастить", - отметил Кампуш.

В этом сезоне 28-летний защитник забил 4 гола в 13 матчах за "горожан".

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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