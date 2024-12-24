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В Карпатах назвали приоритетную позицию для усиления состава

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Невесу точно надо прибавлять

В Карпатах назвали приоритетную позицию для усиления состава

Карпати

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Заместитель генерального директора "Карпат" Олег Авдыш заявил, что клуб намерен подписать нового нападающего.

"Нападающий будет. Наш скаутинговый департамент работает с тренером, которому сложнее всего из моего опыта в футболе отбирать футболистов. Владислав Викторович (Лупашко - прим.) очень имеет высокие требования и поэтому вы видите, что наши легионеры демонстрируют высокий уровень качества.

Думаю, вы все кайфуете от игры Бруниньо и Педрозо. В принципе, вот эта синергия, которая была выстроена между шефскаутом Глебом Корниенко и главным тренером и его тренерским штабом.

Заверяю вас всех, и для нас это не менее важно - мы работаем 24 на 7 и поиск нападающего является нашим главным приоритетом", - сказал Авдыш на пресс-конференции.

По итогам первой части сезона УПЛ "Карпаты" забили 22 гола в 17 матчах.

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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Александр Бураков
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