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В Карпатах назвали приоритетную позицию для усиления состава
Невесу точно надо прибавлять
Карпати
Заместитель генерального директора "Карпат" Олег Авдыш заявил, что клуб намерен подписать нового нападающего.
"Нападающий будет. Наш скаутинговый департамент работает с тренером, которому сложнее всего из моего опыта в футболе отбирать футболистов. Владислав Викторович (Лупашко - прим.) очень имеет высокие требования и поэтому вы видите, что наши легионеры демонстрируют высокий уровень качества.
Думаю, вы все кайфуете от игры Бруниньо и Педрозо. В принципе, вот эта синергия, которая была выстроена между шефскаутом Глебом Корниенко и главным тренером и его тренерским штабом.
Заверяю вас всех, и для нас это не менее важно - мы работаем 24 на 7 и поиск нападающего является нашим главным приоритетом", - сказал Авдыш на пресс-конференции.
По итогам первой части сезона УПЛ "Карпаты" забили 22 гола в 17 матчах.
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