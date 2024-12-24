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Оболонь назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока декабря
Голосование проходит в Telegram-канале клуба
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Оболонь" объявила о старте голосования за лучшего игрока команды в декабре.
В список номинантов попали шесть кандидатов. Это Назарий Федоривский, Ростислав Тарануха, Константин Бычек, Виталий Груша, Руслан Черненко и Виктор Близниченко.
В этом месяце пивовары провели два матча: ничья с "Колосом" (0:0) и победа над "Рухом" (3:1). Киевляне занимают 14-е место в турнирной таблице УПЛ.
Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном Telegram-канале "Оболони".
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