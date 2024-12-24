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Оболонь назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока декабря

Премьер-лига

Голосование проходит в Telegram-канале клуба

Оболонь назвала шесть претендентов на звание лучшего игрока декабря

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Оболонь" объявила о старте голосования за лучшего игрока команды в декабре.

В список номинантов попали шесть кандидатов. Это Назарий Федоривский, Ростислав Тарануха, Константин Бычек, Виталий Груша, Руслан Черненко и Виктор Близниченко.

В этом месяце пивовары провели два матча: ничья с "Колосом" (0:0) и победа над "Рухом" (3:1). Киевляне занимают 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

Проголосовать за своего фаворита болельщики могут в официальном Telegram-канале "Оболони".

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Виталий Груша Оболонь (Киев) Назарий Федоривский Ростислав Тарануха Руслан Черненко Константин Бычек Виктор Близниченко
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Источник:
ФК Оболонь
Опубликовал: Алина Ерофеева
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