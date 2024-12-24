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В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер
Все чисто
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли поддержал решение судьи Виталия Романова не назначать пенальти в ворота "Полесья" за игру рукой Богдана Михайличенко в своей штрафной площадке в матче 17-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:0) при ничейном счете.
"Игрок Полесья пошел на риск, когда сыграл в подкате с вытянутой рукой. Защитник пытался избежать контакта с мячом, но случайно коснулся его. Но касание не повлияло на мяч, который даже не изменил своего положения на поле.
Арбитр поступил правильно, когда позволил играть дальше", - добавил Риццоли.
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