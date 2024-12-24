В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер

Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли поддержал решение судьи Виталия Романова не назначать пенальти в ворота "Полесья" за игру рукой Богдана Михайличенко в своей штрафной площадке в матче 17-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:0) при ничейном счете.

"Игрок Полесья пошел на риск, когда сыграл в подкате с вытянутой рукой. Защитник пытался избежать контакта с мячом, но случайно коснулся его. Но касание не повлияло на мяч, который даже не изменил своего положения на поле. Арбитр поступил правильно, когда позволил играть дальше", - добавил Риццоли.



