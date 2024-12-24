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В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер

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В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер

Фото пресслужби ФК "Шахтар"

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Главный эксперт по арбитражу УАФ Никола Риццоли поддержал решение судьи Виталия Романова не назначать пенальти в ворота "Полесья" за игру рукой Богдана Михайличенко в своей штрафной площадке в матче 17-го тура УПЛ против "Шахтера" (1:0) при ничейном счете.

"Игрок Полесья пошел на риск, когда сыграл в подкате с вытянутой рукой. Защитник пытался избежать контакта с мячом, но случайно коснулся его. Но касание не повлияло на мяч, который даже не изменил своего положения на поле.

Арбитр поступил правильно, когда позволил играть дальше", - добавил Риццоли.


В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер - изображение 1

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Никола Риццоли Шахтер (Донецк) Полесье (Житомир) судья Комитет арбитров УАФ
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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SSFC (Белозерье)
24.12.2024 в 15:25
А підкат корпусом вперед зі знесенням атакуючого футболіста, навіть без спроби зіграти в м'яч не розібрали?
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Комментарии 1
SSFC (Белозерье)
24.12.2024 в 15:25
А підкат корпусом вперед зі знесенням атакуючого футболіста, навіть без спроби зіграти в м'яч не розібрали?
Ответить
1
0

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