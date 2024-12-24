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Дубль одного клуба. Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока и тренера в декабре

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Они заслужили

Дубль одного клуба. Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока и тренера в декабре

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Украинская Премьер-Лига определила лучшего игрока и тренера в декабре.

Лучшим игроком декабря стал игрок "Кривбасса" Егор Твердохлеб. За него отдали голос 40,8% пользователей. В декабре полузащитник забил 2 гола против "Черноморца" и "Карпат", и отдал ассист в матче против одесской команды.

На втором месте оказался нападающий "Динамо" Владислав Ванат, за которого проголосовали 31,5% пользователей. Защитник "Левого Берега" Сидней оказался на третьем месте с 23,2% голосов.

Замкнул список полузащитник "Зари" Петар Мичин, за которого отдали голос 4,5%.

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Лучшим тренером в УПЛ в декабре выбрали тренера "Кривбасса" Юрия Вернидуба. За него отдали голос 36,2%. Наставник "Динамо" Александр Шовковский оказался на втором месте с 28,9% голосов. Тренер "Левого Берега" Виталий Первак занял третье место с 21,9%.

Тренер "Оболони" Сергей Шищенко набрал наименьшее количество голосов. За него отдали голос 13%.

"Кривбасс" в декабре обыграл "Черноморец" (3:1) и победил "Карпаты" (2:0).

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Источник:
Українська Прем'єр-Ліга
Опубликовал: Владислав Прийменко
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