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Шахтер готов разорвать контракт со скандальным легионером, - СМИ
Хусрав Тоиров горнякам не нужен
shakhtar.com
Скандальный таджикcкий вингер "
По данным источника, тренерский штаб "горняков" больше не рассчитывает на 20-летнего хавбека и готов разорвать соглашение с игроком, которое действует до лета 2027 года.
Напомним, что последние полгода Тоиров играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.
За все время в донецком клубе игрок провел всего 2 матча.
Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что
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