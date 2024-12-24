Шахтер готов разорвать контракт со скандальным легионером, - СМИ

Скандальный таджикcкий вингер " Шахтера " Хусрав Тоиров близок к тому, что бы покинуть украинский клуб, сообщает ТГ-канал "Inside UPL".

По данным источника, тренерский штаб "горняков" больше не рассчитывает на 20-летнего хавбека и готов разорвать соглашение с игроком, которое действует до лета 2027 года.

Напомним, что последние полгода Тоиров играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

За все время в донецком клубе игрок провел всего 2 матча.