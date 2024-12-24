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Шахтер готов разорвать контракт со скандальным легионером, - СМИ

Премьер-лига

Хусрав Тоиров горнякам не нужен

Шахтер готов разорвать контракт со скандальным легионером, - СМИ

shakhtar.com

Новина українською

Скандальный таджикcкий вингер "Шахтера" Хусрав Тоиров близок к тому, что бы покинуть украинский клуб, сообщает ТГ-канал "Inside UPL".

По данным источника, тренерский штаб "горняков" больше не рассчитывает на 20-летнего хавбека и готов разорвать соглашение с игроком, которое действует до лета 2027 года.

Напомним, что последние полгода Тоиров играл в аренде за казахстанский "Атырау", где сыграл 10 официальных матчей, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом.

За все время в донецком клубе игрок провел всего 2 матча.

Ранее футболист угодил в скандальную историю и был оштрафован "Шахтером" за то, что лайкнул пост о победе сборной России по футболу.

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Шахтер (Донецк) Хусрав Тоиров
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.12.2024 в 18:53
Дебільний сайт продовжує писати лаптєстан з великої літери ! Невменяємі ублюдки !
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
24.12.2024 в 18:53
Дебільний сайт продовжує писати лаптєстан з великої літери ! Невменяємі ублюдки !
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жека-киев (биг виладж)
24.12.2024 в 18:39
Хай би їхав в расєю. Там люди добрі. Рознайомився б поближче. Багато б нового взнав))) про чурок, морду нєрусскую і т д,. Можуть правда ухо чикнути, але ж мудрий аллах дав йому 2!!
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