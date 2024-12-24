Есть три претендента. Шахтер запустил голосование на звание игрока года

" Шахтер " запустил голосование на звание лучшего игрока команды в 2024 году.⠀

По итогам первого этапа голосования среди болельщиков в финальный тур вышли Дмитрий Резник, Николай Матвиенко и Георгий Судаков.

Голосовать можно в комментариях к посту в Инстаграм, написав имя MVP, или в опросе за избранного соискателя.