Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Есть три претендента. Шахтер запустил голосование на звание игрока года
Голосовать может каждый
shakhtar.com
"
По итогам первого этапа голосования среди болельщиков в финальный тур вышли Дмитрий Резник, Николай Матвиенко и Георгий Судаков.
Голосовать можно в комментариях к посту в Инстаграм, написав имя MVP, или в опросе за избранного соискателя.
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Море23 (Одесса)
24.12.2024 в 17:07
Ответить
0
0
Популярное сейчас
- В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер
- Динамо не захотело подписывать форварда из европейского чемпионата - СМИ
- Источник: один из ведущих клубов УПЛ усилился тремя легионерами
- Защитник Динамо продолжит карьеру в другом клубе УПЛ
- Предательства, прощение и новое счастье: история любви Джека Грилиша и Саши Эттвуд
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000
Комментарии 1