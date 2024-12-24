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Есть три претендента. Шахтер запустил голосование на звание игрока года

Премьер-лига
Обновлено

Голосовать может каждый

Есть три претендента. Шахтер запустил голосование на звание игрока года

shakhtar.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

"Шахтер" запустил голосование на звание лучшего игрока команды в 2024 году.

По итогам первого этапа голосования среди болельщиков в финальный тур вышли Дмитрий Резник, Николай Матвиенко и Георгий Судаков.

Голосовать можно в комментариях к посту в Инстаграм, написав имя MVP, или в опросе за избранного соискателя.

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Комментарии
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Море23 (Одесса)
24.12.2024 в 17:07
Нет претендентов ...а из этих трёх только вратарь и то ..б
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Комментарии 1
Море23 (Одесса)
24.12.2024 в 17:07
Нет претендентов ...а из этих трёх только вратарь и то ..б
Ответить
0
0

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