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Похоже на презунто. Португалец Александрии назвал любимые украинские блюда

Премьер-лига
Обновлено

Мигел Кампуш рассказал об украинской кухне

Похоже на презунто. Португалец Александрии назвал любимые украинские блюда

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Новина українською

Португальский защитник "Александрии" Мигел Кампуш высказался об украинской кухне и поделился планами на зимний отпуск.

– Вы прожили практически год в Украине. За это время какие блюда из украинской кухни вам понравились?

– Борщ и сало.

– Если сравнить украинскую и португальскую кухни, то есть в чем-то сходства?

– Сало похоже на презунто, который мы часто едим в Португалии.

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– Какие у вас планы на отпуск? Как будете отдыхать во время зимней паузы?

– Я сфокусирован на том, чтобы оправиться от небольшой боли, которую я чувствовал в течение месяца, пройти курс терапии и возобновить физическую работу, к которой я привык, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо.

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Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.12.2024 в 22:22
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
24.12.2024 в 22:22
Сильне інтерв'ю...
Ответить
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