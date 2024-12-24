Похоже на презунто. Португалец Александрии назвал любимые украинские блюда

Португальский защитник " Александрии " Мигел Кампуш высказался об украинской кухне и поделился планами на зимний отпуск.

– Вы прожили практически год в Украине. За это время какие блюда из украинской кухни вам понравились?

– Борщ и сало.

– Если сравнить украинскую и португальскую кухни, то есть в чем-то сходства?

– Сало похоже на презунто, который мы часто едим в Португалии.

– Какие у вас планы на отпуск? Как будете отдыхать во время зимней паузы?

– Я сфокусирован на том, чтобы оправиться от небольшой боли, которую я чувствовал в течение месяца, пройти курс терапии и возобновить физическую работу, к которой я привык, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо.