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Похоже на презунто. Португалец Александрии назвал любимые украинские блюда
Мигел Кампуш рассказал об украинской кухне
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Португальский защитник "
– Вы прожили практически год в Украине. За это время какие блюда из украинской кухни вам понравились?
– Борщ и сало.
– Если сравнить украинскую и португальскую кухни, то есть в чем-то сходства?
– Сало похоже на презунто, который мы часто едим в Португалии.
– Какие у вас планы на отпуск? Как будете отдыхать во время зимней паузы?
– Я сфокусирован на том, чтобы оправиться от небольшой боли, которую я чувствовал в течение месяца, пройти курс терапии и возобновить физическую работу, к которой я привык, чтобы вернуться сильнее, чем когда-либо.
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