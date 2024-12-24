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Сабо: Вот как выйдут на Калюжного МЮ или Ман Сити - тогда и будем говорить о прорыве

Премьер-лига
Обновлено

Йожеф Йожефович высказался о "прорыве" в УПЛ

Сабо: Вот как выйдут на Калюжного МЮ или Ман Сити - тогда и будем говорить о прорыве

Фото: dynamo.kiev.ua

Новина українською

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо высказал свое мнение, кто из игроков стал главным открытием осенней части сезона УПЛ.

– Кто стал, по вашему мнению, главным открытием сезона-2024/25 в УПЛ?

– Вот так однозначно сказать сразу мне сложно. Я смотрю многие игры чемпионата, но не все. Поэтому вот так вот выделить кого-нибудь…

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– В последнее время много говорят об опорнике “Александрии” Калюжном. Даже в сборную Ивана стали вызывать. Не он ли главное открытие?

– До этого сезона о нем мало кто знал, то есть мало говорили в СМИ. Но стоит признать, что у него есть все задатки, чтобы прогрессировать и стать классным опорником. Пока же не надо его перехваливать, потому что на уровне УПЛ он хороший футболист.

Отыграет вторую половину на таком же уровне, выйдут на него представители "Манчестер Юнайтед" или "Манчестер Сити", вот тогда и скажем, что он главное открытие сезона.

– На слуху сейчас и Гуцуляк и Назаренко. Опять же, Ребров их вызывает в национальную сборную. Разве не прорыв для хавбеков "Полесье"?

– Я бы не сказал, что Гуцуляк действительно хороший полузащитник, при всем уважении к нему. Алексей очень зависим от партнеров по команде. А еще все изучили его манеру игры: принял мяч, смещение влево, передача или удар. Маловато. Не то, что должен иметь в арсенале высококачественный вингер сегодня. Что касается Назаренко, то он, знаете, такая трудолюбивая лошадка.

Посмотрим на обоих, как они покажут себя на длинной дистанции хотя бы до конца этого чемпионата.

Для полноценного прогресса и Гуцуляку, и Назаренко мало играть только в УПЛ, нужен международный опыт.

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Источник:
sportnews
Опубликовал: Михаил Черныш
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