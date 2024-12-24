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Карпаты планируют оформить полноценный трансфер хавбека Шахтера
Олег Очеретько гармонично вписался в львовскую команду
Фото: ФК Карпати/Автор - невідомий
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Об этом заявил заместитель директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш.
"По окончании срока арендного соглашения мы будем разговаривать с футбольным клубом "Шахтер" по поводу будущего Очеретька. Конечно, полагаясь на мнение главного тренера. После этого будем обсуждать вопросы финансовой целесообразности этого трансфера", - сказал Авдыш.
Напомним, что 21-летний Очеретько в текущем сезоне провел за "Карпаты" 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.
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