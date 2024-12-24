Карпаты планируют оформить полноценный трансфер хавбека Шахтера

" Карпаты " рассматривают вариант выкупу у "Шахтера" полузащитника Олега Очеретько, который сейчас вы ступает за львовян на правах аренды.

Об этом заявил заместитель директора "Карпат" по внешним коммуникациям Олег Авдыш.

"По окончании срока арендного соглашения мы будем разговаривать с футбольным клубом "Шахтер" по поводу будущего Очеретька. Конечно, полагаясь на мнение главного тренера. После этого будем обсуждать вопросы финансовой целесообразности этого трансфера", - сказал Авдыш.

Напомним, что 21-летний Очеретько в текущем сезоне провел за "Карпаты" 17 матчей, в которых забил 3 гола и сделал 1 ассист.