Карпаты не планируют играть на Арене Львов

Заместитель директора " Карпат " по внешним коммуникациям Олег Авдыш рассказал о ближайших планах по развитию клуба.

"Самая главная задача для основной команды на ближайшие 3-5 лет – это создать коллектив, который стабильно, каждый год будет бороться за еврокубки и будет пытаться выходить на максимальный уровень доходов. Мы сделаем все, чтобы клуб вышел на уровень самоокупаемости.

Реконструкции стадиона "Украина" и выступлениях на "Арене Львов"? Нет, "Карпаты" не рассматривают вариант играть на "Арене Львов". Мы хотим инвестировать в собственную инфраструктуру города. После войны мы будем работать над этим более активно", - сказал Авдыш.