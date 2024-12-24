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Карпаты не планируют играть на Арене Львов
Клуб собирается вкладывать в собственную инфраструктуру
fckarpaty.com
Заместитель директора "
"Самая главная задача для основной команды на ближайшие 3-5 лет – это создать коллектив, который стабильно, каждый год будет бороться за еврокубки и будет пытаться выходить на максимальный уровень доходов. Мы сделаем все, чтобы клуб вышел на уровень самоокупаемости.
Реконструкции стадиона "Украина" и выступлениях на "Арене Львов"? Нет, "Карпаты" не рассматривают вариант играть на "Арене Львов". Мы хотим инвестировать в собственную инфраструктуру города. После войны мы будем работать над этим более активно", - сказал Авдыш.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Карпаты" занимают 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка.
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