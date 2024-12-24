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В жизни всегда есть место для маленького чуда или праздника. Черноморец поздравил с Рождеством
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chornomorets.football
Одесский "Черноморец" поздравил с Рождеством.
Представители клуба написали, что конец 2024-го года подарил одесситам приятные новости и понимание, что в жизни есть место для маленького чуда или праздника.
"Несмотря на все сложности и вызовы, с которыми почти три года живет Украина, должны констатировать: последние дни 2024-го подарили черноморской семье приятные новости. И понимание, что в жизни, сколько бы испытаний она нам не подготовила, всегда есть место для маленького чуда или праздника", - написали представители "Черноморца“.
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Клуб вспомнил пополнение в семьях клубного врача Александра Севастеева и полузащитника Дениса Янакова, и также возвращение после тяжелой операции Андрея Телесненко, на которой ему установили новое сердце.
"Возвращение в Одессу после тяжелой операции, борьбы за жизнь с новым сердцем нашей легенды, тренера и капитана Андрея Телесненко? Возможно, это и есть настоящее рождественское чудо. На которое всегда ждем и надеемся", - сказали представители одесского клуба.
"Черноморец" в конце оставил пожелания.
"Друзья, пусть свет рождественской звезды поделится с каждым приятными новостями, придаст сил и веры в себя. С праздником!", - написали в клубе.
На зимний перерыв "Черноморец" ушел на 15-м месте с 12-ю набранными баллами.
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