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Руководству Карпат задали вопрос о возвращении Вацко. Авдыш в ответ позвонил самому комментатору. ВИДЕО
Тонкий троллинг, или нет?
Скриншот: ТК Футбол
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Авдыш своеобразно отреагировал на вопрос и просто во время пресс-конференции позвонил самому Вацко, предложив послушать ответ из первых уст.
– Господин Олег, последний раз я взял трубку после вашего звонка…
– Люди просили очень.
– Это неожиданно. Я думаю, что вы ошиблись номером по такому вопросу. Объяснить, почему вы ошиблись номером с таким вопросом?
– Нет, у нас просто было желание задать вопрос: есть ли у вас желание вернуться? И все. Здесь никаких шуток.
– Я считаю, что под вашим руководством "Карпаты" процветают, и мне интересно следить за этим процветанием.
Черным выделены реплики Авдыша.
Момент на видео:
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