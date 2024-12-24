Руководству Карпат задали вопрос о возвращении Вацко. Авдыш в ответ позвонил самому комментатору. ВИДЕО

" Карпаты " провели итоговую годовую пресс-конференция, на которой одним из вопросов к заместителю гендира Олегу Авдышу был о том, не планирует ли вернуться в клуб Виктор Вацко, который в 2012-2013 годах занимал должность вице-президента "зелено-белых".

Авдыш своеобразно отреагировал на вопрос и просто во время пресс-конференции позвонил самому Вацко, предложив послушать ответ из первых уст.

– Господин Олег, последний раз я взял трубку после вашего звонка…

– Люди просили очень.

– Это неожиданно. Я думаю, что вы ошиблись номером по такому вопросу. Объяснить, почему вы ошиблись номером с таким вопросом?

– Нет, у нас просто было желание задать вопрос: есть ли у вас желание вернуться? И все. Здесь никаких шуток.

– Я считаю, что под вашим руководством "Карпаты" процветают, и мне интересно следить за этим процветанием.

Черным выделены реплики Авдыша.

Момент на видео: