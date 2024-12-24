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Нужна помощь усатым и хвостатым. Ультрас Черноморца обратились с необычной просьбой

Премьер-лига
Обновлено

Нужна помощь котам-фанатам

Нужна помощь усатым и хвостатым. Ультрас Черноморца обратились с необычной просьбой

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Ультрас одесского "Черноморца" опубликовали в соцсетях довольно нехарактерный, но тем не менее, очень важный пост.

Так, активные фаны "моряков" сейчас серьезно переживают за судьбу кошек, живущих на клубной базе и прося т всех одесситов помочь пушистым пережить зиму.

"Одесса известна своей любовью к футболу и котикам! Так исторически случилось, что на базе ФК Черноморец в Совиньоне всегда живет много кошек, которых никто не оскорбляет и даже любят.

Зимой животным нужно больше есть, чтобы согреться, потому эти хвостатые морды вечно хотят есть, а их там достаточно много. Просим всех по возможности помочь прокормить в зимний период кошек–фанатов. Нам нужен корм для кошек", – говорится в сообщении в соцсетях ультрас "Черноморца".

Напомним, что по итогам осенней части сезона у Черноморца 12 очков и 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.

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