Нужна помощь усатым и хвостатым. Ультрас Черноморца обратились с необычной просьбой

Ультрас одесского " Черноморца " опубликовали в соцсетях довольно нехарактерный, но тем не менее, очень важный пост.

Так, активные фаны "моряков" сейчас серьезно переживают за судьбу кошек, живущих на клубной базе и прося т всех одесситов помочь пушистым пережить зиму.

"Одесса известна своей любовью к футболу и котикам! Так исторически случилось, что на базе ФК Черноморец в Совиньоне всегда живет много кошек, которых никто не оскорбляет и даже любят.

Зимой животным нужно больше есть, чтобы согреться, потому эти хвостатые морды вечно хотят есть, а их там достаточно много. Просим всех по возможности помочь прокормить в зимний период кошек–фанатов. Нам нужен корм для кошек", – говорится в сообщении в соцсетях ультрас "Черноморца".

Напомним, что по итогам осенней части сезона у Черноморца 12 очков и 15-е место в турнирной таблице Украинской Премьер-лиги.