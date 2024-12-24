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Ивуариец Кривбасса: Без сомнений, в меню моего будущего ресторана будет украинский борщ

Премьер-лига

Жан По хочет открыть ресторан или даже свой бренд одежды

Ивуариец Кривбасса: Без сомнений, в меню моего будущего ресторана будет украинский борщ

instagram.com/j_morelpoe97

Новина українською

Ивуарийский полузащитник "Кривбасса" Жан По ответил на несколько не совсем фу тбольных вопросов.

– Ты в "Кривбассе" – один из самых стильных. Это мы видим как на фотографиях в соцсетях, так и в повседневной жизни. Откуда у тебя тяга к модной одежде?

- Мне очень приятно, что вы это заметили. Однако не считаю себя стильным. Я люблю американский и французский рэп, слежу за стилем рэпперов. В целом стараюсь всегда быть ухоженным. Может быть, мне нужно подумать о своем бренде одежды.

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– Кто в "Кривбассе" твои конкуренты в этом плане?

– Я считаю, это Даниэль Соса. Также мне понравилось несколько аутфитов Ноа Ндомбази.

– Если бы не футбол, чем мог бы заниматься в Кот-д'Ивуаре?

– Был бы бизнесменом. Честно говоря, я не люблю четкий офисный график, поэтому открыл бы ресторан, чтобы иметь свободный график и каждый день общаться с новыми людьми. Над названием моего будущего заведения нужно подумать, но первое, что пришло в голову – Sweet Food.

– Банальный вопрос: ел ли борщ, как тебе?

– Я обожаю борщ с салом и чесноком. В меню моего будущего ресторана будет украинский борщ, без сомнений.

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Кривбасс (Кривой Рог) Жан По
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
24.12.2024 в 22:01
"– Банальне запитання: чи їв борщ як тобі?" -- черниш, в цій фразі тебе нічого не бентежить ???
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Комментарии 1
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Просто Квашин (Харків)
24.12.2024 в 22:01
"– Банальне запитання: чи їв борщ як тобі?" -- черниш, в цій фразі тебе нічого не бентежить ???
Ответить
0
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