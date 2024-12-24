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Карпаты могут вернуть своего воспитанника, который поиграл в топ-чемпионате
Марьян Швед может вернуться в Карпаты
Фото з відкритих джерел
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Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", 27-летний футболист фигурирует в интересах клуба ив нем лично заинтересован главный тренер львовского коллектива Владислав Лупашко.
В текущем сезоне Швед фактически не играет за "горняков" - всего 4 матча без результативных действий.
Также стоит ответить, что футболист является воспитанником именно ДЮФЛ "Карпат".
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Опубликовал: Михаил Черныш
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