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Карпаты могут вернуть своего воспитанника, который поиграл в топ-чемпионате

Премьер-лига
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Марьян Швед может вернуться в Карпаты

Карпаты могут вернуть своего воспитанника, который поиграл в топ-чемпионате

Фото з відкритих джерел

Новина українською

"Карпаты" интересуются бывшим игроком "Севильи" и "Селтика" и нынешним хавбеком "Шахтера" Марьяном Шведом.

Как сообщает ТГ-канал "Инсайды от Пасечника 2.0", 27-летний футболист фигурирует в интересах клуба ив нем лично заинтересован главный тренер львовского коллектива Владислав Лупашко.

В текущем сезоне Швед фактически не играет за "горняков" - всего 4 матча без результативных действий.

Также стоит ответить, что футболист является воспитанником именно ДЮФЛ "Карпат".

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Опубликовал: Михаил Черныш
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