Болельщики Колоса выбрали лучший гол первой части сезона. Видео гола

Болельщики "Колоса" выбрали лучший гол первой части сезона.

Ковалевский клуб объявил гол Артема Гусола в ворота "Александрии" лучшим в сезоне. За него проголосовали 57%.

Видео гола:

Артем Гусол опередил голы Владислава Велетеня против "Полесья" (13%), Андрея Цурикова против "Оболони" (12%), Джованни Боливара против "Ингульца" (9%), Максима Третьякова против "Зари" (5%) и Даниила Алефиренко против "Динамо" (4%).

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"Колос" проиграл "Александрии“ в матче пятого тура со счетом 1:2. За "Александрию" отметились Ковалец и Жеовани. Гусол забил гол на 76-й минуте после ассиста Андрея Цурикова.