  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Болельщики Колоса выбрали лучший гол первой части сезона. Видео гола
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Болельщики Колоса выбрали лучший гол первой части сезона. Видео гола

Премьер-лига

Было шесть претендентов

Болельщики Колоса выбрали лучший гол первой части сезона. Видео гола

instagram.com/fckoloskovalivka

Новина українською

Болельщики "Колоса" выбрали лучший гол первой части сезона.

Ковалевский клуб объявил гол Артема Гусола в ворота "Александрии" лучшим в сезоне. За него проголосовали 57%.

Видео гола:

Артем Гусол опередил голы Владислава Велетеня против "Полесья" (13%), Андрея Цурикова против "Оболони" (12%), Джованни Боливара против "Ингульца" (9%), Максима Третьякова против "Зари" (5%) и Даниила Алефиренко против "Динамо" (4%).

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

"Колос" проиграл "Александрии“ в матче пятого тура со счетом 1:2. За "Александрию" отметились Ковалец и Жеовани. Гусол забил гол на 76-й минуте после ассиста Андрея Цурикова.

По теме
yellow-arrow
Никогда. Карпаты открестились от Калюжного
yellow-arrow
Ивуариец Кривбасса: Без сомнений, в меню моего будущего ресторана будет украинский борщ
yellow-arrow
Заря обновила дизайн сайта и переехала на новый домен
Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Колос
Опубликовал: Владислав Прийменко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости