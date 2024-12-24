Заря обновила дизайн сайта и переехала на новый домен

" Заря " переехала на новый сайт. Обновился не только дизайн сайта, но и домен.

Клуб покинул свою прежнюю страницу zarya-lugansk.com и переехал на современную версию – fczorya.com.

“Учитывая многочисленные просьбы наших болельщиков, современные тенденции развития вебсайтов, луганская “Заря“ решила сделать подарок фанатам – а именно: новый, современный сайт. Теперь, следить за “черно-белыми“ вы сможете не только в социальных сетях клуба, но и на современном, быстром и удобном вебпортале.

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