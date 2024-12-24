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Никогда. Карпаты открестились от Калюжного
В Карпатах опровергают интерес к Калюжному
Фото: УАФ
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"Карпаты никогда не интересовались Калюжным и никаких переговоров не вели", - сказал Авдыш.
Напомним, что после дебюта Калюжного в сборной Украины СМИ стали активно сватать игрока в различные клубы УПЛ, в том числе в "Карпаты" и "Шахтер". Интриги подогревал и тот факт, что у Калюжного летом заканчивается контракт, а новое соглашение с "Александрией" пока не подписано.
В текущем сезоне Иван Калюжный провел 16 матчей на клубном уровне, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу, а также дебютировал за сборную Украины.
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