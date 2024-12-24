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"Невкусный, пресный и сонный футбол", - экс-игрок Шахтера считает, что оснований для отставки Пушича достаточно
Наставника горняков критикуют все сильнее и сильнее
Фото пресслужби ФК "Шахтар"
Экс-защитник "
"Отставка Пушича? Оснований для этого предостаточно. 3-4 место в чемпионате Украины, и одна победа с заведомо слабой командой – "Янг Бойз" в Лиге чемпионов, совершенно не улучшает впечатление от других матчей – по качеству игры.
Можно много говорить о невыигранном матче с ПСВ, но 35 ударов по твоим воротам, и утверждать после того, что игра была супер – это как раз говорить на черное белое. Кроме того, матч с "Баварией" показал, что стоило немного сопернику напрячься, и у "Шахтера" все трещит по швам. Защитить свою репутацию и квалификацию тем, что 4 очка набрано в Лиге чемпионов, невозможно и неправильно.
Очень много вопросов - и по стартовому составу, и по заменам, и по руководству игрой. Если все это можно назвать техническим и вкусным футболом, тогда я не знаю, что такое невкусный, пресный и сонный футбол", - сказал Сопко.
Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка и отставая от "Динамо" на 10 и от "Александрии" - на 5 пунктов.
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