"Невкусный, пресный и сонный футбол", - экс-игрок Шахтера считает, что оснований для отставки Пушича достаточно

Экс-защитник " Шахтера " Александр Сопко высказал свое мнение относительно возможной отставки главного тренера "горняков" Марино Пушича.

"Отставка Пушича? Оснований для этого предостаточно. 3-4 место в чемпионате Украины, и одна победа с заведомо слабой командой – "Янг Бойз" в Лиге чемпионов, совершенно не улучшает впечатление от других матчей – по качеству игры.

Можно много говорить о невыигранном матче с ПСВ, но 35 ударов по твоим воротам, и утверждать после того, что игра была супер – это как раз говорить на черное белое. Кроме того, матч с "Баварией" показал, что стоило немного сопернику напрячься, и у "Шахтера" все трещит по швам. Защитить свою репутацию и квалификацию тем, что 4 очка набрано в Лиге чемпионов, невозможно и неправильно.

Очень много вопросов - и по стартовому составу, и по заменам, и по руководству игрой. Если все это можно назвать техническим и вкусным футболом, тогда я не знаю, что такое невкусный, пресный и сонный футбол", - сказал Сопко.