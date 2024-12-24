Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Бана не предвидится", - в Карпатах рассказали о долгах клуба
Долги еще "старого" клуба
Карпати
Заместитель генерального директора "Карпат" Олег Авдыш рассказал, как обстоят дела по выплате долгов "старых" "
"Очень извиняюсь, что отвечу штампами, но наша юридическая служба не очень позволяет нам комментировать эти темы.
Но могу заверить всех вас и нас, что у футбольного клуба "Карпаты" будет все хорошо и банов не предвидится", – сказал Авдыш.
Напомним, что у старых "Карпат" долги якобы достигали суммы 8 млн долларов, но адвокаты "нового" клуба работали над их реструктуризацией.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Сборная новых имен в украинском футболе. Вратарь
- В УАФ разобрали эпизод с неназначенным пенальти в матче Полесье - Шахтер
- “Никогда не позволю себе стать инструментом политических манипуляций”. Известно, как Тимощук защищал свою позицию перед УАФ
- Лидер Зари определился, где продолжит карьеру
- 15 лет вместе! Ракицкие показали колоритный ретро-снимок со свадьбы
- Красотка Сара Дуке: топовый репетитор по английскому языку для футболистов мирового уровня
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
15 000
2На сайт
5 000
3На сайт
150 000