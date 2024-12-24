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"Бана не предвидится", - в Карпатах рассказали о долгах клуба

Премьер-лига
Обновлено

Долги еще "старого" клуба

"Бана не предвидится", - в Карпатах рассказали о долгах клуба

Карпати

Новина українською

Заместитель генерального директора "Карпат" Олег Авдыш рассказал, как обстоят дела по выплате долгов "старых" "Карпат".

"Очень извиняюсь, что отвечу штампами, но наша юридическая служба не очень позволяет нам комментировать эти темы.

Но могу заверить всех вас и нас, что у футбольного клуба "Карпаты" будет все хорошо и банов не предвидится", – сказал Авдыш.

Напомним, что у старых "Карпат" долги якобы достигали суммы 8 млн долларов, но адвокаты "нового" клуба работали над их реструктуризацией.

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Карпаты (Львов)
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Источник:
ФК Карпати Львів
Опубликовал: Михаил Черныш
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