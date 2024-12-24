"Бана не предвидится", - в Карпатах рассказали о долгах клуба

Заместитель генерального директора "Карпат" Олег Авдыш рассказал, как обстоят дела по выплате долгов "старых" " Карпат ".

"Очень извиняюсь, что отвечу штампами, но наша юридическая служба не очень позволяет нам комментировать эти темы.

Но могу заверить всех вас и нас, что у футбольного клуба "Карпаты" будет все хорошо и банов не предвидится", – сказал Авдыш.