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Ворскла побила рекорд Оболони по интенсивности единоборств в текущем сезоне УПЛ

Премьер-лига

Борьба и интенсивность

Ворскла побила рекорд Оболони по интенсивности единоборств в текущем сезоне УПЛ

upl.ua

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В матче 17-го тура с "Левым Берегом" футболисты "Ворсклы" подняли планку рекорда текущего сезона УПЛ по интенсивности единоборств до отметки 9,2.

Интенсивность единоборств по определению Wyscout – это количество дуэлей, подкатов и перехватов на минуту владения мячом соперника. Чем выше показатель – тем выше интенсивность попыток возвращения мяча.

Предыдущее достижение сезона было установлено игроками "Оболони" еще во 2-м туре и продержалось четыре месяца.

Средний показатель всего Чемпионата УПЛ после 17 туров этого сезона по интенсивности единоборств — 5,0. Лидер рейтинга – "Ингулец" (5,7), в топ-5 также входят "Полесье" (5,6), "Карпаты" (5,5), "Ворскла" (5,4) и ЛНЗ (5,4).

Ворскла побила рекорд Оболони по интенсивности единоборств в текущем сезоне УПЛ - изображение 1
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Ворскла (Полтава) Левый берег (Киев)
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Источник:
УПЛ
Опубликовал: Михаил Черныш
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