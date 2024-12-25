Два футболиста УПЛ попали в топ-10 молодых защитников мира по игре в билдапе

Международный центр спортивных исследований подсчитал, что Тарас Михавко – лучший молодой защитник мира по игре в билдапе с 82,4 баллами в активе. Футболист "Динамо" существенно опередил конкурентов.

Также в топ-3 вошли представители "Вестерло" и "АЗ" (Алкмар). Интересно, что игрок киевлян – не единственный спортсмен, представляющий УПЛ. В частности, на шестой позиции расположился защитник "Руха" Виталий Холод (73,3 балла).

Тарас в текущем сезоне отыграл 25 матчей во всех соревнованиях, включая девять встреч квалификации ЛЧ и общем этапе ЛЕ. Футболист "Руха" принимал участие в 18 играх.