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Два футболиста УПЛ попали в топ-10 молодых защитников мира по игре в билдапе

Премьер-лига
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Интересный вывод от аналитиков

Два футболиста УПЛ попали в топ-10 молодых защитников мира по игре в билдапе

Фото - ФК Динамо / Автор невідомий

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Международный центр спортивных исследований подсчитал, что Тарас Михавко – лучший молодой защитник мира по игре в билдапе с 82,4 баллами в активе. Футболист "Динамо" существенно опередил конкурентов.

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Также в топ-3 вошли представители "Вестерло" и "АЗ" (Алкмар). Интересно, что игрок киевлян – не единственный спортсмен, представляющий УПЛ. В частности, на шестой позиции расположился защитник "Руха" Виталий Холод (73,3 балла).

Два футболиста УПЛ попали в топ-10 молодых защитников мира по игре в билдапе - изображение 1

Тарас в текущем сезоне отыграл 25 матчей во всех соревнованиях, включая девять встреч квалификации ЛЧ и общем этапе ЛЕ. Футболист "Руха" принимал участие в 18 играх.

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Источник:
CIES Football Observatory
Опубликовал: Александр Симченко
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