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Наставник Карпат: Украинский футбол страдает в Европе

Премьер-лига

Владислав Лупашко - об игре украинских клубов в еврокубках

Наставник Карпат: Украинский футбол страдает в Европе

fckarpaty.org.ua

Новина українською

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко поделился своими мыслями относительно украинских грандов, выступающих в еврокубках.

"Я считаю, что украинский футбол страдает в Европе. Глядя на наших грандов, они могут забить два-три мяча в УПЛ и остановиться. А потом говорят: мы не можем играть в Европе, потому что у нас нет сопротивления.

Так создавайте его себе сами, прессингуйте, доминируйте. Не так, что вы забили какой-то команде три мяча, не буду называть соперников, отошли, сзади катаете, вас не прессингуют, потому что вас боятся.

Тогда, конечно, вы не получите интенсивности. Футболисты должны создавать интенсивность во время выигрышных матчей. Должны бежать за четвертым, за пятым голом", - сказал Лупашко.

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Источник:
ПРОФУТБОЛ Digital
Опубликовал: Алина Ерофеева
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