В Черноморце рассказали, за что получили трансферный бан

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал наложенный трансферный бан на клуб.

"Этот бан был за долги в период выступления команды в предыдущем сезоне. Я хорошо понимаю, что это плохо и все в клубе сейчас над этим вопросом работают. В зимний период мы хотим усилиться качественными игроками, а вот насколько это у нас получится – посмотрим.

Но пока для нашего клуба трансферный бан – серьезная проблема. Тем более, в том случае, когда мы хотим решить задачу подняться в турнирной таблице выше, чтобы занять место не ниже того, которое было у "Черноморца" по итогам прошлого сезона", - сказал Бабич для Sport.ua.