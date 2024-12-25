  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. В Черноморце рассказали, за что получили трансферный бан
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

В Черноморце рассказали, за что получили трансферный бан

Премьер-лига

Клуб работает над этой проблемой

В Черноморце рассказали, за что получили трансферный бан

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Новина українською

Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал наложенный трансферный бан на клуб.

Читайте такжеАлександр Бабич: В ворота Черноморца "ставили" сомнительные или безосновательные пенальти

"Этот бан был за долги в период выступления команды в предыдущем сезоне. Я хорошо понимаю, что это плохо и все в клубе сейчас над этим вопросом работают. В зимний период мы хотим усилиться качественными игроками, а вот насколько это у нас получится – посмотрим.

Но пока для нашего клуба трансферный бан – серьезная проблема. Тем более, в том случае, когда мы хотим решить задачу подняться в турнирной таблице выше, чтобы занять место не ниже того, которое было у "Черноморца" по итогам прошлого сезона", - сказал Бабич для Sport.ua.

Отметим, что "Черноморец" получил трансферный бан из-за долгов перед своими бывшими футболистами (легионеры Лука Гучек, Самсон Иеде, Зиги Бадибанга и украинец Орест Кузык). Футболисты обратились с иском в соответствующие правовые инстанции.

По теме
yellow-arrow
Капитан Карпат назвал самые принципиальные матчи осенней части сезона
yellow-arrow
Всего 5 кандидатов. Полесье выбирает лучшего игрока месяца
yellow-arrow
"Дайте нам несколько лет и все получится". В Карпатах поделились амбициозными планами на будущее
Черноморец (Одесса) Александр Бабич
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости