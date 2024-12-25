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В Черноморце рассказали, за что получили трансферный бан
Клуб работает над этой проблемой
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер одесского "Черноморца" Александр Бабич прокомментировал наложенный трансферный бан на клуб.
"Этот бан был за долги в период выступления команды в предыдущем сезоне. Я хорошо понимаю, что это плохо и все в клубе сейчас над этим вопросом работают. В зимний период мы хотим усилиться качественными игроками, а вот насколько это у нас получится – посмотрим.
Но пока для нашего клуба трансферный бан – серьезная проблема. Тем более, в том случае, когда мы хотим решить задачу подняться в турнирной таблице выше, чтобы занять место не ниже того, которое было у "Черноморца" по итогам прошлого сезона", - сказал Бабич для Sport.ua.
Отметим, что "Черноморец" получил трансферный бан из-за долгов перед своими бывшими футболистами (легионеры Лука Гучек, Самсон Иеде, Зиги Бадибанга и украинец Орест Кузык). Футболисты обратились с иском в соответствующие правовые инстанции.
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