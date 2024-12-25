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Кампуш: У Лестера не было самого дорогого состава, когда они стали чемпионами АПЛ
Легионер "Александрии" - о рыночной стоимости клубов
Фото: Олександрія
Защитник "Александрии" Мигель Кампуш высказался по поводу рыночной стоимости игроков клуба.
– В январе 2024 года, когда вы перешли из хорватского "Рудеша" в "Александрию", ваша цена была 150 тысяч евро. В течение года вы подорожали почти в 5 раз. Как вы думаете, за следующий год вы сможете еще стать дороже?
– Повторюсь, что это не то, что приходит мне в голову, это результат командных усилий. И именно на этом я сфокусирован, работая так много, как могу, чтобы клуб и жители Александрии гордились нами.
– В составе "Александрии" многие игроки подорожали. Но больше всех выросла цена на Ивана Калюжного (1 миллион 200 тысяч) и на Безерру (1 миллион). Что скажете об игре этих футболистов?
– Они топ-игроки, которые заслуживают еще большего.
– Кстати, в рейтинге самых дорогих команд УПЛ "Александрия" делит 6-7 место с "Карпатами". Обе команды стоят по 12,4 миллиона евро. По цене выше идут "Рух", "Кривбасс", "Полесье", "Динамо" и "Шахтер". Что думаете об этом рейтинге?
– Как я уже говорил вам, я не особо обращаю внимание на эти вещи, поскольку мы видели, как в других лигах деньги и цены на игроков еще не означали результаты. У "Лестера" не было самого дорогого состава, когда они стали чемпионами Премьер-лиги Англии, - отметил Кампуш.
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