Премьер-лига
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Всего 5 кандидатов. Полесье выбирает лучшего игрока месяца
Кто заслуживает награду?
Фото: ФК Полісся
"Полесье" предлагает болельщикам определить лучшего игрока команды в декабре.
В список номинантов попали пять футболистов. Это Алексей Гуцуляк, Богдан Михайличенко, Богдан Кушниренко, Лукас Тейлор и Руслан Бабенко.
В этом месяце "волки" провели три матча: ничья и поражение с "Рухом" (1:1, 0:1), и победа над "Шахтером" (1:0).
Голосование проходит в Telegram-канале "Полесья". Оно продлится до 10:00 (26.12).
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Источник:ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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