Всего 5 кандидатов. Полесье выбирает лучшего игрока месяца

"Полесье" предлагает болельщикам определить лучшего игрока команды в декабре.

В список номинантов попали пять футболистов. Это Алексей Гуцуляк, Богдан Михайличенко, Богдан Кушниренко, Лукас Тейлор и Руслан Бабенко.

В этом месяце "волки" провели три матча: ничья и поражение с "Рухом" (1:1, 0:1), и победа над "Шахтером" (1:0).

Голосование проходит в Telegram-канале "Полесья". Оно продлится до 10:00 (26.12).