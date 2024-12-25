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Всего 5 кандидатов. Полесье выбирает лучшего игрока месяца

Премьер-лига

Кто заслуживает награду?

Всего 5 кандидатов. Полесье выбирает лучшего игрока месяца

Фото: ФК Полісся

Новина українською

"Полесье" предлагает болельщикам определить лучшего игрока команды в декабре.

В список номинантов попали пять футболистов. Это Алексей Гуцуляк, Богдан Михайличенко, Богдан Кушниренко, Лукас Тейлор и Руслан Бабенко.

В этом месяце "волки" провели три матча: ничья и поражение с "Рухом" (1:1, 0:1), и победа над "Шахтером" (1:0).

Голосование проходит в Telegram-канале "Полесья". Оно продлится до 10:00 (26.12).

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Источник:
ФК Полісся
Опубликовал: Алина Ерофеева
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