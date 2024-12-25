"Дайте нам несколько лет и все получится". В Карпатах поделились амбициозными планами на будущее

Директор по развитию "Карпат" Андрей Тлумак рассказал о деталях клубной стратегии.

"Открытие новых филиалов школы "Карпат" во Львовской области и развитие детского футбола? Мы плодотворно работаем над этим. Мы заключили много контрактов, в частности со "Скалой". Также у нас работает система премирования тренеров, которые отдают своих исполнителей в нашу Академию.

Основная цель клуба - вырастить команду из игроков, которые представляют Львовскую область. Во Львове мы имеем 18 филиалов, в которых занимаются дети разных возрастных категорий. Мы за всеми следим и готовы приглашать их в нашу Академию. Клуб пытается привлечь как можно больше детей.

Развитие клуба и чемпионат Украины? Нам нужно время на адаптацию в УПЛ. Мы построили тренировочную базу, которая является одной из лучших в Украине. Также продолжается плодотворная работа над трансферами, которая уже дает свой результат. Также мы работаем над детской школой, куда инвестируем средства. Со временем мы сможем бороться за самые высокие позиции.

Не могу сказать, что сейчас наш чемпионат является слабым. Просто многие команды подтянули свой уровень, а некоторые его снизили. "Динамо" и "Шахтер" значительно уменьшили свои бюджеты. Поэтому к их уровню подтянулись "Полесье", "Кривбасс" и другие. В частности "Карпаты". Дайте нам несколько лет и у нас все получится", - сказал Тлумак на пресс-конференции.