Капитан Карпат назвал самые принципиальные матчи осенней части сезона

Капитан и защитник "Карпат" Денис Мирошниченко принял участие в итоговой пресс-конференции с участием руководства клуба. Игрок ответил на несколько вопросов.

"Наиболее принципиальные матчи сезона? Поединки с "Рухом" в чемпионате и в Кубке Украины были для нас самыми принципиальными в осенней части. Они были достаточно эмоциональными и важными для нас. Я считаю, что мы очень неплохо выглядели в этих матчах.

Возвращение в "Карпаты"? "Я играл в "Карпатах" в течение шести лет. Это было невероятно. Я влюбился во Львов и в этих болельщиков, поэтому я искренне радуюсь каждому дню в клубе. Когда появилось предложение вернуться во Львов, я не имел никаких сомнений. Я хотел быть здесь. Когда начался чемпионат, я понял, что сделал правильный выбор. Я вернулся домой.