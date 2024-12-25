  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бущан - не первый. Президент Динамо назвал тройку лучших украинских голкиперов
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бущан - не первый. Президент Динамо назвал тройку лучших украинских голкиперов

Премьер-лига

Выбор Игоря Суркиса

Бущан - не первый. Президент Динамо назвал тройку лучших украинских голкиперов

ФК "Динамо" / Автор невідомий

Новина українською

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выбрал тройку лучших украинских вратарей по итогам 2024 года.

Интересно, что на первое место владелец киевлян поставил не основного вратаря главной команды своего клуба Георгия Бущана и вообще не включил Андрея Лунина из "Реала".

  1. Анатолий Трубин ("Бенфика);
  2. Георгий Бущан ("Динамо");
  3. Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Ранее Леоненко назвал свою версию топ-3 лучших голкиперов Украины.

По теме
yellow-arrow
Может, натурализируют? Легионер Карпаты имеет украинские корни
yellow-arrow
Голодюк: Так как следят за молодежью в Карпатах, так не делают ни в одном другом клубе
yellow-arrow
Капитан Карпат назвал самые принципиальные матчи осенней части сезона
Игорь Суркис Бенфика (Лиссабон) Георгий Бущан Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000
На сайт
2
5 000
На сайт
3
150 000
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости