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Бущан - не первый. Президент Динамо назвал тройку лучших украинских голкиперов
Выбор Игоря Суркиса
ФК "Динамо" / Автор невідомий
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис выбрал тройку лучших украинских вратарей по итогам 2024 года.
Интересно, что на первое место владелец киевлян поставил не основного вратаря главной команды своего клуба Георгия Бущана и вообще не включил Андрея Лунина из "Реала".
- Анатолий Трубин ("Бенфика);
- Георгий Бущан ("Динамо");
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер").
Ранее Леоненко назвал свою версию топ-3 лучших голкиперов Украины.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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