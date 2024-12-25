Сборная новых имен в украинском футболе. Левый защитник

В последние дни календарного года редакция UA-Футбол вспоминает украинских игроков, которые ярко заявили о себе именно в текущем календарном году. Сегодня героем повествования является фланговый защитник "Ворсклы" Илья Крупский.

В текущем сезоне УПЛ наверное ни о ком среди молодых украинских игроков не ходило столько трансферных слухов, как о 20-летнем проспекте из "Ворсклы" Илье Крупском. Совпадение? Не думаем!

Родная позиция Ильи – правый фланг, но он вполне уверенно чувствует и на левом фланге обороны. 8 матчей текущего сезона он провел на левом фланге, и только 7 – на правом. В сумме – 15 матчей в Лиге, все в стартовом составе, в которых он отдал 1 ассист. Не каждый "матерый" игрок команд УПЛ может похвастаться такими показателями и стабильностью.

Крупский перебрался в "Ворсклу" из запорожского "Металлурга" зимой 2021. К парню начали присматриваться, как к игроку основы в сезоне 22/23, а полноценно он выстрелил уже в прошлом году, став в свои годы стабильным игроком основы, без которого нынешнюю "Ворсклу" трудно представить. Начинал нынешний сезон защитник стабильно на правом фланге обороны, а последние матчи все также стабильно играет слева. Универсализм, умение читать игру, молодость (и как следствие, перспективность) – смело можно давать звание "прорыв года". И не только в полтавской команде, но и по меркам всей УПЛ.

В молодежной сборной Крупский Илья всегда в обойме. Играет, конечно, не всегда, но потому, что там его больше используют на правом фланге, где конкуренция выше. Также съездил на Олимпиаду, где сыграл все три матча от звонка до звонка.

Не удивительно, что в свете неудачных матчей национальной сборной, эксперты уже начали говорить, что Сергею Реброву нужно присматриваться к молодежи. И к Крупскому, в том числе.

"Выделю еще Крупского из "Ворсклы". Поверьте мне, Сыч и Крупский – это два хороших конкурента на позицию флангового защитника в сборной Украины. Расслабляться они не дадут", – не так давно заявлял Сергей Нагорняк, который точно знает толк в перспективной молодежи.

И неудивительно, что ближе к зиме Илья стал чуть ли не самым "продаваемым" молодым украинским игроком. Естественно, в списке потенциальных покупателей были "Шахтер" и "Динамо" (киевляне были больше в приоритете), Европа (неназванный топ из Португалии, и не только), и даже "Нью-Инглэнд Революшн" из MLS. С американцами якобы дело даже дошло до серьезных переговоров, хотя никакого официоза пока нет.

В своем недавнем декабрьском обновлении Transfermarkt повысил цену на игрока до 1 млн евро. Но при этом СМИ писали, что Клаусула защитника в "Ворскле" составляет 3 млн евро. Качели между двумя суммами огромны, но с другой стороны – всегда есть шансы для обеих сторон поторговаться. Тем более полтавский клуб сейчас не в том финансовом положении, чтобы откровенно завышать суммы на игроков. Ну а кто до чего, в итоге, договорится – увидим. Если не зимой, так летом.

Сам же футболист довольно спокойно относится к слухам, хотя и понимает, что интерес к его персоне присутствует.

"Лучше, когда есть такие разговоры, чем когда их нет и игроком никто не интересуется. Возможно, на кого-то такое негативно повлияло бы, однако я прекрасно понимаю, что между слухами и реальностью есть разница. Готовлюсь в штатном режиме к следующим играм в УПЛ, а уже после них – я смогу вместе со своими менеджерами подумать о дальнейших шагах в моей карьере", – говорил Илья.

Суммируя сказанное – у нас не так много перспективных, молодых фланговых защитников, и кажется, настал момент (сейчас или летом) идти на повышение, продолжить развитие в более сильной команде. Как раз тот возраст, когда из молодого проспекта нужно "лепить", возможно, будущую звезду. В нынешней кризисной "Ворскле" это будет сделать затруднительно.

Что ж, будем надеяться, что у Ильи и дальше будет карьера идти в гору, ну а пока – место в сборной открытий 2024 года.