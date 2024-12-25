Колос намерен отдать в аренду двух игроков

"Колос" с большей долей вероятности оформит арендные соглашения относительно двух своих футболистов, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, 22-летний форвард Антон Салабай проведет второй круг УПЛ в "Ворскле", а 27-летний правый вингер Олег Ильин - в "Оболони".

В этом сезоне Салабай провел 11 матчей за ковалевцев и забил 1 гол, на счету Ильина 6 поединков.

Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.