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Колос намерен отдать в аренду двух игроков

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Футболисты продолжат сезон в других клубах

Колос намерен отдать в аренду двух игроков

Фото - Колос

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"Колос" с большей долей вероятности оформит арендные соглашения относительно двух своих футболистов, сообщает ТаТоТаке.

Согласно данным источника, 22-летний форвард Антон Салабай проведет второй круг УПЛ в "Ворскле", а 27-летний правый вингер Олег Ильин - в "Оболони".

В этом сезоне Салабай провел 11 матчей за ковалевцев и забил 1 гол, на счету Ильина 6 поединков.

Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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