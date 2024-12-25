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Колос намерен отдать в аренду двух игроков
Футболисты продолжат сезон в других клубах
Фото - Колос
"Колос" с большей долей вероятности оформит арендные соглашения относительно двух своих футболистов, сообщает ТаТоТаке.
Согласно данным источника, 22-летний форвард Антон Салабай проведет второй круг УПЛ в "Ворскле", а 27-летний правый вингер Олег Ильин - в "Оболони".
В этом сезоне Салабай провел 11 матчей за ковалевцев и забил 1 гол, на счету Ильина 6 поединков.
Напомним, "Колос" занимает 11-е место в турнирной таблице УПЛ, набрав 18 очков в 17 матчах.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Алина Ерофеева
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