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Милевский выбрал лучшего вратаря года в Украине

Премьер-лига

Андрей Лунин даже не попал в топ-3

Милевский выбрал лучшего вратаря года в Украине

Фото: Instagram

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Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился своим выбором относительно тройки лучших украинских вратарей в 2024 году.

  1. Георгий Бущан ("Динамо");
  2. Анатолий Трубин ("Бенфика");
  3. Дмитрий Ризнык ("Шахтер").

Ранее мы писали о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис не поставил Бущана на первое место.

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Артем Милевский Георгий Бущан Динамо (Киев) Дмитрий Ризнык Анатолий Трубин
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Источник:
Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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