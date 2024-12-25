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Милевский выбрал лучшего вратаря года в Украине
Андрей Лунин даже не попал в топ-3
Фото: Instagram
Бывший форвард киевского "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский поделился своим выбором относительно тройки лучших украинских вратарей в 2024 году.
- Георгий Бущан ("Динамо");
- Анатолий Трубин ("Бенфика");
- Дмитрий Ризнык ("Шахтер").
Ранее мы писали о том, что президент "Динамо" Игорь Суркис не поставил Бущана на первое место.
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Источник:Український футбол
Опубликовал: Алина Ерофеева
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