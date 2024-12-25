Лупашко: Во многих компонентах Карпаты лучше своих соседей по таблице

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко высказался о первой части сезона для его команды.

"Думаю, что переломным моментом в текущем сезоне была первая пауза на матчи национальных сборных после поединка с "Ворсклой", в котором мы провели очень качественный отрезок. Уже тогда команда начала понимать игру, которой от нее требуют. Нам не хватало физических кондиций, поэтому на весь матч игроков порой не хватало. Эта пауза стала для нас переломной, ведь мы имели возможность усовершенствовать этот аспект, сфокусировались на физической подготовке. Впоследствии это дало свой результат. Вы уже имели возможность увидеть, в какой футбол мы хотим играть, а для этого необходимо очень высокий уровень физической готовности.

Могу искренне сказать, что каждый матч "Карпат" был качественным и действительно интересным. Я не припомню откровенно провальных матчей нашей команды в осенней части сезона. Разве поединок первого тура против "Вереса" выдался таким... Также первый тайм против "Кривбасса" во втором круге. Всеми остальными матчами мы довольны.

Позиции на поле, которые нуждаются в усилении? Мы договорились с руководством клуба, что не будем смотреть на позицию игрока, а будем рассматривать его по качественным показателям. Мы должны поднять уровень нашей команды. В первую очередь, мы будем искать игроков, которые усилят наше атакующее звено.

Сильные и слабые качества команды? Больше всего мы обеспокоены завершающей фазой атаки. Анализируя наши статистические показатели, могу констатировать, что мы должны быть на высшей позиции. Во многих компонентах мы лучше наших соседей по турнирной таблице. Мы создаем много моментов из позиционных атак, однако завершение нас не удовлетворяет. Мы добавили во многих компонентах, в частности в прессинге. В первых матчах соперники пользовались нашими ошибками, но сейчас в этом компоненте наша команда выглядит хорошо", - заявил Лупашко.