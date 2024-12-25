Просят деньги. Мошенники взломали аккаунт футболиста Динамо

Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко стал жертвой мошенничества. Его личный Telegram-аккаунт был взломан с целью вымогания денег от его имени.

Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Взломали мой телеграмм, просят деньги. Кому напишут - дружно хорошей дороги желаем".

К слову, в текущем сезоне Михайленко провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых оформил один ассист.