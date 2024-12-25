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Просят деньги. Мошенники взломали аккаунт футболиста Динамо
Неприятная ситуация
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко стал жертвой мошенничества. Его личный Telegram-аккаунт был взломан с целью вымогания денег от его имени.
Об этом футболист сообщил в своем Instagram.
"Взломали мой телеграмм, просят деньги. Кому напишут - дружно хорошей дороги желаем".
К слову, в текущем сезоне Михайленко провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых оформил один ассист.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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