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Просят деньги. Мошенники взломали аккаунт футболиста Динамо

Премьер-лига

Неприятная ситуация

Просят деньги. Мошенники взломали аккаунт футболиста Динамо

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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Полузащитник "Динамо" Николай Михайленко стал жертвой мошенничества. Его личный Telegram-аккаунт был взломан с целью вымогания денег от его имени.

Об этом футболист сообщил в своем Instagram.

"Взломали мой телеграмм, просят деньги. Кому напишут - дружно хорошей дороги желаем".

Просят деньги. Мошенники взломали аккаунт футболиста Динамо - изображение 1

К слову, в текущем сезоне Михайленко провел 16 матчей за "Динамо" во всех турнирах, в которых оформил один ассист.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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