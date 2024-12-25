Шахтер открыл еще одну футбольную школу в Украине

"Шахтер" не только открывает новые школы для детей в Европе, но и расширяет свое присутствие в Украине. В понедельник, 23 декабря, в Счастливом, где базируется Академия "горняков", открылась официальная школа для мальчиков и девочек в возрасте от 3 до 13 лет.

Занятия Shakhtar ProSchool проходят по методике и под руководством специалистов Академии "Шахтера". Ученики будут иметь приоритетное право на участие в отборе в Академию и смогут участвовать в регулярных профессиональных футбольных мероприятиях клуба, таких как выход на поле вместе с игроками или участие в матчах в роли болбоев.

Отмечается, что первое занятие - бесплатное. Записаться на занятия независимо от предварительной подготовки могут все желающие.

"Было вложено много ресурсов и усилий, и надеемся, что в будущем мы увидим результаты в виде новых футбольных звезд и игроков национальной сборной. Для детей, особенно в условиях войны, важно иметь возможность абстрагироваться от всех ужасных событий, и Shakhtar ProSchool помогает в этом. Здесь дети развиваются, находят новых друзей и взрослеют. Расположение в Счастливом, где базируется Академия ФК "Шахтер", дает дополнительную мотивацию, ведь дети ежедневно видят, как тренируются игроки Академии", - отметила руководитель Shakhtar ProSchool в Счастливом Анна Озерчук.