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Заря определилась с соперниками на зимних сборах

Премьер-лига

Луганчане будут готовиться ко второй части сезона в Турции

Заря определилась с соперниками на зимних сборах

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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"Заря" будет готовиться ко второй части чемпионата Украины в Турции. "Черно-белые" планируют сыграть не менее 6 поединков во время зимнего сбора.

Список контрольных матчей луганчан:

  • 22 января - "Висла" Краков (Польша)
  • 26 января - "Будучност" (Черногория)
  • 29 января - "Медзь" Легница (Польша)
  • 30 января - "Шкендия" (Северная Македония)
  • 6 февраля - "Санкт-Пельтен" (Австрия)
  • 13 февраля - "Динамо" Батуми (Грузия)

Пресс-служба "Зари" добавила, что в расписании матчей возможны изменения.

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Источник:
ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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