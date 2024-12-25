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Заря определилась с соперниками на зимних сборах
Луганчане будут готовиться ко второй части сезона в Турции
Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва
"Заря" будет готовиться ко второй части чемпионата Украины в Турции. "Черно-белые" планируют сыграть не менее 6 поединков во время зимнего сбора.
Список контрольных матчей луганчан:
- 22 января - "Висла" Краков (Польша)
- 26 января - "Будучност" (Черногория)
- 29 января - "Медзь" Легница (Польша)
- 30 января - "Шкендия" (Северная Македония)
- 6 февраля - "Санкт-Пельтен" (Австрия)
- 13 февраля - "Динамо" Батуми (Грузия)
Пресс-служба "Зари" добавила, что в расписании матчей возможны изменения.
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Источник:ФК Зоря Луганськ
Опубликовал: Алина Ерофеева
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