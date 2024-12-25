Сопко - про Пушича: Все болельщики твердят, что все плохо, а он отвечает: а мне нравится

Экс-защитник " Шахтера " Александр Сопко раскритиковал работу главного тренера "горняков" Марино Пушича в текущем сезоне.

"Что должен был решить Пушич, так это интенсивность матча, научить футболистов делать игру динамичнее, быстрее, включать скорости не только с мячом, но и больше - без него, делать аритмию. Когда надо - увеличивать давление, скорости, или наоборот - успокаивать игру, делать ее медленнее, беря паузу. В этом плане Пушич решил задачу наполовину. То есть команда научилась брать паузу, отдыхать, но не научилась ускорять игру, делать ее интенсивной. В этом компоненте «Шахтер» отличается от «Динамо». Однако для того, чтобы знать все, и разложить по полочкам, необходимо быть в процессе, видеть тренировки, знать, чем занимается команда, какие требования ставит перед собой. Тогда можно и более справедливо все оценить.

Но что меня больше всего в этой ситуации разочаровывает Когда я внимательно слушаю комментарии тренеров - до матча и после, всегда понимаю, что тренер не должен все озвучивать. Понимаю, что в педагогических целях тренер должен поддержать игроков, что у него есть клубная этика. Но если тренер во всех заявлениях на черное говорит белое, если говорит: а мне моя игра нравится... При этом, все болельщики твердят, что все плохо, а он отвечает: а мне нравится.

Тогда у меня возникает вопрос: то ли он всех считает дураками, считает, что никто не понимает футбол в этой стране, то ли реально не понимает проблем, которые есть. Это меня пугает даже больше, чем нерешенные три проблемы, о которых я сказал. Тренер, который постоянно виляет между вопросами, не отвечает объективно, и не может признать того, что видят все, думаю, имеет сомнительную квалификацию", - сказал Сопко.

Напомним, что по итогам осенней части сезона "Шахтер" идет на 3-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 33 очка и отставая от "Динамо" на 10 и от "Александрии" - на 5 пунктов.